أصيب سائق وتباع بكسور وجروح متفرقة إثر انقلاب سيارة نقل محملة بـ30 طن عسل نحلي على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج.

تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي إتجاه قنا، أنتقل مأمور وضباط المركز والمرور وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل سوهاج قيادة "هاني. ش. م"، 33 عاما، سائق، ويقيم قنا "فنطاس محملة بـ 30 طن عسل"ـ وبإحد المنحنيات أختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لانقلابها بحمولتها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة، ومرافقه "أحمد. م. ع"، 34 عاما، تباع ويقيم أسيوط بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، بسؤال المذكور نفيا الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.