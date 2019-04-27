يحدث اليوم| السيسي يشارك في اجتماعات المائدة المستديرة

تستعرض "الوطن" أهم فعاليات، اليوم السبت، 27 أبريل، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشارك في اجتماعات المائدة المستديرة لزعماء ورؤساء حكومات 40 دولة

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعات المائدة المستديرة لزعماء ورؤساء حكومات 40 دولة مشاركة في قمة منتدى (الحزام والطريق) للتعاون الدولي، التى تستضيفها العاصمة الصينية بكين، ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة في الاجتماعات، كما يلتقي الرئيس السيسي رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي.

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يترأس صلوات عيد القيامة المجيد

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات عيد القيامة المجيد، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والسفراء وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول يعقد اجتماعا

يعقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، اجتماعا على مستوى المندوبين في الكويت لبحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بأعمال وأنشطة المنظمة، أبرزها المصادقة على حسابات الأمانة العامة والهيئة القضائية عن العام الماضي.

ختام فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

تختتم فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته السابعة تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، على مسرح بئر يوسف بالقلعة، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد تحرير سيناء في تظاهرة دولية مع كل الفرق الفنية للموسيقى في العرس السيناوي.