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أزمة مالية تهدد بقاء جروس في الزمالك

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التضامن: صرف معاشات مايو قبل شهر رمضان

التضامن: صرف معاشات مايو قبل شهر رمضان

في عيد ميلادها.. فيفي عبده على السوشيال ميديا: "رقص ودعاء و5 أمواه"

في عيد ميلادها.. فيفي عبده على السوشيال ميديا: "رقص ودعاء و5 أمواه"

مسيحيو إثيوبيا يحتفلون بيوم الجمعة العظيمة

مسيحيو إثيوبيا يحتفلون بيوم الجمعة العظيمة

تركيا تنفي إلغاء اتفاقية "سواكن" مع السودان

تركيا تنفي إلغاء اتفاقية "سواكن" مع السودان

محافظ الإسكندرية يطلب خفض سعر البرتقال "جنيه ونص" في "أهلا رمضان"

محافظ الإسكندرية يطلب خفض سعر البرتقال "جنيه ونص" في "أهلا رمضان"

نائب محافظ القاهرة يتفقد أسواق عبود والزاوية الجديدة

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لعنة «البلاستيك» تطارد حياة المصريين

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مصيف خاص للكلاب: غرفة «سينجل» وحمام سباحة وألعاب مائية

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