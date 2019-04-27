أسعار العملات اليوم في مصر

شهدت أسعار العملات تباينًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت في البنوك الحكومية والخاصة، وتنشر "الوطن" لقرائها خدمة أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر وبلوم مصر نحو 4.66 جنيه للشراء و4.68 جنيه للبيع، وفي بنك إتش إس بي سي نحو 4.67 جنيه للشراء و4.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.05 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك التجاري الدولي نحو 19.11 جنيه للشراء و19.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنك مصر وبلوم مصر 17.12 للشراء و17.22 للبيع، وفي بنك إتش إس بي سي نحو 17.14 جنيه للشراء و17.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وبنك المشرق نحو 4.54 جنيه للشراء و4.58 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 4.56 جنيه للشراء و4.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 22.03 جنيه للشراء و22.24 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي نحو 22.08 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع.