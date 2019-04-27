ضبط طن ونصف أسماك مملحة فاسدة في أسيوط

شنت مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، حملات تموينية مكثفة لضبط السلع منتهية الصلاحية والأسماك المملحة غير الصلاحة للاستخدام الآدمي قبيل الاحتفال بشم النسيم وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، التي تشدد على تكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق ومحلات الأسماك المملحة والمدخنة بشكل يومي بالتزامن مع أعياد الربيع "شم النسيم" وضبط أي مخالفات تضر بصحة المواطنين.

ومن جهته أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه جرى ضبط ما يقرب من طن ونصف أسماك مملحة ودواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعهم للمواطنين وذلك خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المعروض من السلع والأنواع المختلفة من الأسماك المملحة خلال فترة الاحتفال بعيد شم النسيم، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمراقبة الأسواق حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى شن عدة حملات تفتيشية مكبرة خلال أسبوع بالتنسيق مع مديريتي الصحة والبيطري وبالاشتراك مع مباحث التموين لمتابعة المعروض من المنتجات الغذائية بالأسواق والمحلات العامة وخاصة محال بيع الأسماك المملحة والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل عيد شم النسيم، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط وجرى ضبط 1473 كيلو أسماك مملحة و9 كيلو لحمة وكبده و10 كيلو بانية و15 كيلو بط غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه جرى ضبط 448 مخالفة متنوعة خلال الحملات التفتيشية منها 420 مخالفة ما بين (نقص وزن – مواصفات – تهريب – تجميع دقيق .. إلخ) بالإضافة إلى تجميع 25 زجاجة زيت تموين بدون وجه حق وضبط 20 كجم لحوم ذبح خارج السلخانة و80 كجم سكر حر غش تجاري ناقص الوزن بمقدار 30 جم/كجم وإجمالي تجميع 552 بطاقة ذكية كما جرى تحرير 28 محضرا في مجال البوتاجاز والمواد البرتولية منها إجمالي تصرف في عدد 50 أسطوانة بوتاجاز.