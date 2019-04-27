وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، الحكم بالسجن 18 شهرا على الروسية ماريا بوتينا في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة العمل لحساب موسكو، بـ"القرار التعسفي"، وقال بوتين في مؤتمر صحفي في ختام قمة "طرق الحرير الجديدة" في بكين "إنه قرار تعسفي. لا نعرف لماذا صدر عليها حكم".

وكانت محكمة أمريكية أصدرت، أمس الجمعة، حكما بسجن الروسية ماريا بوتينا 18 شهرا بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات حول تدخل موسكو في السياسة الأمريكية، ووظفت بوتينا التي تترأس مجموعة صغيرة روسية تنادي بحق حمل السلاح، علاقاتها بـ"الاتحاد الوطني للأسلحة"، لوبي السلاح الأمريكي الواسع النفوذ، لبناء شبكة اتصالات قوية مع جمهوريين.