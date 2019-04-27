أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد قتلى النظام بهجمات النصرة إلى 21 قتيلا على الأقل، حسبما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.