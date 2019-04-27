تواصل مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على نصف جسد فتاة داخل شنطة سفر بمنطقة الطالبية، وكشفت تحريات وتحقيقات أن المباحث عثرت على الجزء السفلي للفتاة، وتبين من خلال المعاينة المبدئية أن الضحية في العقد الثاني من عمرها.

ويواصل فريق البحث الذي يترأسه اللواء محمد الالفي، نائب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، فحص بلاغات التغيب، والبحث عن الجزء العلوي للجثة، وبدأت في فحص الكاميرات، القريبة من مكان العثور على الجثة لبيان عما إذا كانت التقطت صور للجناة أثناء التخلص من الجثة من عدمه.

كما ناقشت القوات سائقي الميكروباص والتوك توك الموجودين بالمنطقة، لبيان عما إذا كانوا شاهدوا أحدا من عدمه، ومناقشة الشهود الذين أبلغوا عن الواقعة، كما تم البحث مع اقسام الشرطة عما إذا كانت القوات تلقت بلاغا بالعثور جزء العلوي للفتاة.

وذكرت تحريات العقيد محمد غراب وكيل فرقة المباحث، والمقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية، أن بدابة الواقعة كانت بورود بلاغا من أهالي منطقة الطالبية أمس، لقسم الشرطة، بالعثور أشلاء الجثة عثر عليها في قطعة أرض فضاء بمنطقة الطالبية، داخل حقيبة.

وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وناظرت الجزء المعثور عليه وقررت عرضه على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.