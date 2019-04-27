"تضامن المنيا": تشكيل لجنة لزيارة دور رعاية الأطفال الأيتام

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في المنيا، اليوم، تشكيل لجنة لزيارة جميع مؤسسات ودور رعاية الأطفال الأيتام القبطية للتهنئة بعيد القيامة المجيد وتقديم العيديات للأطفال.

ضمت اللجنة التي تشكلت بتوجيهات من اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، كل من: أحمد عبيد الشاذلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، الدكتورة سماء نور الدين محمد بإدارة الجمعيات، عبد الرحمن صابر مشعال بالمكتب الفني للتضامن.

وزارت اللجنة جميع دور الأيتام الخاصة بالأطفال المسيحيين، وشملت: جمعيتي نهضة الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، جنود المسيح القبطية ببندر المنيا، السلام القبطية، وسيدات مارمرقس القبطية ببندر ملوي، جمعية الكنيسة القبطية بأبوقرقاص، جمعية النشاط الروحي بسمالوط، وجري تقديم العيديات للأطفال والاستماع لمطالبهم للعمل علي تلبيتها.

وقال وكيل وزارة التضامن بالمنيا، إنه جرى تقديم لحوم لكل جمعية وتوزيع عيديات على الأطفال.