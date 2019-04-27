فرضت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، بقيادة اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، اليوم السبت، إجراءات أمنية مشددة بمحيط الكنائس والأديرة ومطرانيتي بني سويف وببا، تزامنا مع احتفالات عيد القيامة المجيد مساء اليوم.

وكثفت الشرطة من تواجدها بمحيط الكنائس، وحظرت الوقوف أو انتظار السيارات في محيطها، وتم فرض طوق أمني أمام مطرانية بني سويف، ووضع الصدادات الحديدية بمدخل الشوارع المؤدية للكنائس والأديرية، ومنع مرور السيارات.

وألزمت قوات الأمن جميع المترديين على الكنائس بالمرور على البوابات الإلكترونية، والاستعانة بعدد من الشباب والفتيات لتفتيش حقائب المترددين على الكنائس والتأكد من هويتهم

وأدى المسيحيون أمس الجمعة، صلوات الجمعة العظيمة، انتهاءا بصلوات طقس ليلة أبو غلمسيس برئاسة الأنبا غبريال مطران بني سويف، بكنيسة مار مرقس بمدينة بني سويف.

ويترأس الأنبا غبريال صلاة عيد القيامة المجيد مساء اليوم السبت، بمطرانية بني سويف، كما يترأس الأنبا أسطفانوس القداس بكنيسة مطرانية ببا ببني سويف.