أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، نسختين من كتاب "حماية دور العبادة" أحدث إصدارات وزارة الأوقاف، على هامش زيارة الوفد الديني للمؤسسات الدينية الإسلامية للكاتدرائية، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة.

وقال وزير الأوقاف خلال اللقاء، إنّ الكتاب يرسّخ المواطنة المتكافئة وأسس العيش المشترك، وفقه التعايش السلمي بين البشر، دون تمييز على أساس الدين أو اللغة أو اللون أو الجنس أو العرق، ويعمق الإيمان بحق التنوع والاختلاف، وبيان أنّهما سنة من سنن الله الكونية، إذ يقول الحق سبحانه: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ)، ويرمي إلى حماية دور العبادة مبنى ومعنى، روادًا وقاصدين، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية اللازمة لها وطنيا ودوليا.

وترأس الإمام الأكبر وفدا أزهريا، ضم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني في الأوقاف، وقيادات من المؤسسات الدينية الثلاثة.