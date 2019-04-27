تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
اقتصاد
فن وثقافة
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
810 مليون و300 ألف جنيه قروض "مشروعك" بالبحيرة
الصادق المهدي يدعو لانضمام السودان "فورًا" إلى "الجنائية الدولية"
مسيحيو الإسكندرية يحتفلون بسبت النور
"تعليم دمياط" يشارك في فعاليات مشروع المدن الملونة بميدان الساعة بدمياط
الجيزة بالمركز الأول في تحقيق المستهدف بـ"100 مليون صحة"
ضبط متهمين بحوزتهما 10 كيلو بانجو في دمياط
اختيارات الوطن
3 صور للمصري المتهم بسب "الشيعة" في البحرين.. من التكريم إلى "الخناقة"
حادث سيارة يغير حياة «محمود»: رياضة وتمثيل ورقص على كرسى متحرك
بالفيديو| إقالة ومحاكمة جنائية.. مصير مستشار "غرفة البحرين" بعد اتهامه بسب الشيعة
سماد من مخلفات الذرة.. ابتكار «هاجر» فى مسابقة «كلينتون»
«خياطة اليوم الواحد»: احجز والتفصيل فى ساعة
فوانيس الغلابة فى سوق الجمعة.. والأسعار «من 5 جنيه وطالع»
الأكثر قراءة
بالفيديو| شريف مدكور يوجه رسالة إلى متابعيه: "راضي باللي ربنا كتبهولي"
مشاجرة بين مستشار مصري وبحرينيين.. وأحد الحضور: الشيعة على راسك
العثور على الجزء السفلي لجثة فتاة بالطالبية.. والأمن يبحث عن الجناة
كاتب بحريني: "مستشار الغرفة" لا يمثل المصريين.. لا ينكر فضلهم إلا جاحد
بالفيديو| إقالة ومحاكمة جنائية.. مصير مستشار "غرفة البحرين" بعد اتهامه بسب الشيعة
ماذا قالت الصحف البحرينية عن المشاجرة بين مصري وأعضاء بغرفة التجارة؟
القصة الكاملة لانفجارات سريلانكا.. هجمات انتحارية بتوقيع زهران هاشم
شريف مدكور بعد إصابته بالسرطان: "أنا مقاتل"
عمرو أديب يعرض فيديو لمضيفة شركة طيران سعودية لحظة تفجيرات سريلانكا
أحمد حلمي يطالب الجمهور بالدعاء لشريف مدكور بعد إصابته بـ"السرطان"
عاجل