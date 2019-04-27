أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارات بتخصيص قطع أراض لإقامة مشروعات للبنية التحتية في عدد من المحافظات.

وخصص رئيس الوزراء قطعة أرض في القرار رقم 728 لسنة 2019، لإقامة محطة تحلية مياه البحر في مطروح، كما خصص قطعة أرض أخرى في مدينة الحمام بمطروح لإقامة محطة الرفع من البحر، وذلك في القرار رقم 729 لسنة 2019.

كما خصص مدبولي قطعة أرض لإقامة مبنى لمصلحة الجوزات والهجرة في بندر السنبلاوين بالدقهلية، طبقا للقرار رقم 731 لسنة 2019، وخصص قطعة أرض أخرى لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بناحية ميت كنانة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، طبقا للقرار رقم 873 لسنة 2019 .