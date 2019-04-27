تقدم المحامي عمرو عبدالسلام، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، قال فيه: "إنه تم تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الفيديوهات المصورة من داخل غرفة التجارة بدولة البحرين الشقيقة تظهر نشوب مشاجرة بين أحد الوافدين المصرين والذي يعمل بوظيفة مستشار قانوني للغرفة التجارية، وبين عدد من المواطنين البحرينيين الحاضرين للاجتماع، وظهر من خلال الفيديو بدأ المواطنين البحرينيين بالتعدي على الوافد المصري بالضرب المبرح وإحداث إصابات به إلا أننا فوجئنا بتداول الأخبار بقيام المعتدين بتقديم بلاغ ضده للنيابة العامة البحرينية يتهموه فيه بالتعدي عليهم وسب وازدراء الشيعة، وقررت النيابة العامة على أثر ذلك البلاغ بإصدار قرار بحبسه احتياطيا على ذمه التحقيق دون اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص الذين قاموا بالتعدي عليه وعقب تداول هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصاب معظم المصريين بحالة من السخط والغضب الشديد للتمييز بين الوافد والمواطنين البحرينيين".

وأضاف مقدم البلاغ: "في ظل غياب تام للقنصلية المصرية بالبحرين وغياب لدور وزارة الهجرة ونقابة المحامين، لذلك نلتمس منكم التفضل بسرعه تكليف مكتب التعاون الدولي بمخاطبة النائب العام البحريني للتقدم ببلاغ عن واقعة التعدي على الوافد المصري وإجراء التحقيقات القضائية مع المواطنين البحرينيين ومتابعة سير التحقيقات ومخاطبة وزارة الخارجية بتكليف القنصلية المصرية بتقديم الدعم القانوني والاستعانة بأحد المحامين لتولي الدفاع عن الوافد المصري وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير".

ونشرت وكالة الأنباء البحرينية، بيانًا للنائب العام بالمملكة إذ وجهت النيابة اتهامات السب والقذف والتحريض على بغض طائفة وازدرائها إلى مستشار قانوني مصري يدعى ياسر أحمد العطار بعد نشوب مشاجرة مع عدد من أعضاء غرفة صناعة وتجارة البحرين، موضحة أنه ألقي القبض عليه تمهيدًا لمحاكمته جنائيا.

وعلقت السفيرة سها الفار سفيرة مصر بالبحرين، على القضية بأنها قيد التحقيقات، وأن ما حدث "تصرف فردي"، مؤكدة، لـ"الوطن"، أن الشخص المتهم بسب الشيعة يعمل محاميًا، ولديه محاميون يدافعون عنه، وأن السفارة عرضت عليه كل الخدمات التي تتوافق مع دورها.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو للمشاجرة التي بدأ فيها المواطن البحريني الاشتباك مع المصري بالأيدي؛ ليتطور الأمر إلى مشاجرة وسباب بين الجانبين، وتبين أن المصري ياسر أحمد العطار ويعمل مستشارا قانونيا لشركة ناس البحرينية، وكذلك المستشار الشخصي لرئيس غرفة التجارة والصناعة البحريني.