إقالة ومحاكمة جنائية..مصير مستشار "غرفة البحرين" بعد اتهامه بسب الشيعة

نشرت وكالة الأنباء البحرينية، بيان النائب العام بالمملكة حول واقعة المشاجرة بين مستشار قانوني مصري ومواطنين بحرينيين، حيث وجهت إليه النيابة اتهامات السب والقذف والتحريض على بغض طائفة وإزدراءها، موضحة أنه تم إلقاء القبض عليه تمهيدا لمحاكمته جنائيا.

أبرزت الصحف البحرينية الصادرة اليوم السبت واقعة المشاجرة بين مستشار قانوني مصري وأعضاء من غرفة تجارة البحرين خلال اجتماع الجمعية العامة للغرفة مساء أمس، حيث جاء "مانشيت" صحيفة أخبار الخليج بعنوان: "القبض على مستشار رئيس الغرفة بالمطار"، وعلى صعيد مقالات الرأي، نشر الكاتب البحريني إبراهيم النهام، مقال بعنوان (هذا المُتطاول لا يُمثل مصر) بصحيفة "البلاد البحرينية".

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير ناس، إنه أقال مستشاره القانوني على ضوء العراك والاشتباكات بالأيدي، مساء أمس، في الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وقال وكيل النائب العام بمملكة البحرين، محمد جمال: "إثر بلاغ من أحد أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين عن قيام أحد المستشارين القانونيين لإحدى الشركات وأثناء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، بإسناد عبارات سب وقذف في حقه زاعما حصوله على تمويل من جهات أجنبية، فضلا عن قيامه بالتحريض على بغض طائفة والإزدراء بها بالإضافة إلى تعديه عليه، تم إخطار النيابة العامة التي بادرت فورا بالبدء في إجراءات التحقيق".

وأضاف "جمال": "أصدرت المحكمة أمرها بضبط وإحضار المتهم ومنعه من السفر، وضبط جميع التسجيلات المتداولة للواقعة وطلب تحريات الشرطة بشأن الواقعة، وعليه تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بمطار البحرين الدولي عند محاولته مغادرة البلاد، وفور عرضه على النيابة العامة تم الاستماع إلى أقوال كلا من المجني عليه وشهود الواقعة".

وتابع: "تم استجواب المتهم ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بإرتكاب جرائم السب والقذف والاعتداء على سلامة جسم الغير والتحريض على بغض إحدى الطوائف، وأمرت بحبسه لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية، وإحالته للمحاكمة الجنائية".

وتابع البيان: "في هذا الصدد تشدد النيابة العامة من منطلق كونها النائبة عن المجتمع في شأن الدعوى الجنائية والمعنية في هذا النطاق بصون حقوقه وحماية مصالحه العامة والخاصة، أنها لن تتوانى من خلال تحقيقاتها عن اتخاذ كافة ما خولها القانون من إجراءات قانونية قبل كل من تسول له نفسه أن يشق الصف، أو أن ينال من السلم والأمن الأهلي الذي يعيشه المجتمع البحريني عبر المساس بأي مكون من مكونات الشعب أو غيره ممن يعيشون على أرض المملكة".

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو يظهر مشاجرة بين مستشار قانوني مصري وعدد من أعضاء غرفة صناعة وتجارة البحرين.

وظهر في الفيديو شخص يتحدث للقانوني المصري بصوت عالٍ: "أنت مين وليه تتدخل"، ليرد عليه: "أنا مستشار قانوني وليا الحق إني أتكلم".. قبل أن يبدأ المواطن البحريني بالاشتباك معه بالأيدي ليتطور الأمر إلى مشاجرة وسباب بين الجانبين.