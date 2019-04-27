افتتح محافظ القليوبية ووكيل وزارة التربية والتعليم المعرض الختامي للأنشطة التربوية، وتفقدوا منتجات المعرض الذي يضم 12 جناحا لمنتجات التوجيهات الفنية المختلفة، والتعليم الفني بتخصصاته المختلفة.

وتفقد المحافظ جناح معروضات الابتكارات والاختراعات، والتي يشارك فيها المركز الاستكشافي للعلوم، ونادي العلوم وإدارة الموهوبين، ومنتجات التربية الخاصة للطلاب، من ذوي الاعاقات السمعية والبصرية والفكرية، ومنتجات مشروعات المدرسة المنتجة، والمكتبات والتربية النفسية ورياض الأطفال والصحافة والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي والتعليم الفني بتخصصاته المختلفة الزراعية والصناعية.

واستمع المحافظ لشرح من طه عجلان وكيل مديرية التربية والتعليم، حول المنتجات المعروضة في المعرض، قائلا إن المعرض الختامي للأنشطة التربوية يمثل نتاج إبداعات معارض أنشطة الإدارات التعليمية الأثني عشر، والتي تم تقييمها وانتقاء أفضل أعمال وإبداعات الطلاب.

وأشار إلى أن الأنشطة التربوية تمثل إحدى ركائز العملية التعليمية والتربوية، وترتقي بالفكر الطلابي، وتمثل إحدى آليات مواجهة الأفكار غير الإيجابية، وتعزيز الأفكار والرؤي الإبداعية التي تنعكس على الوطن.

وأضاف "عجلان" في كلمته خلال العروض الرياضية أن المعرض الختامي للأنشطة التربوية يتواكب مع الإنجاز التاريخي لشعب مصر، الذي ضرب أروع المثل للعالم في خروجه للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويتواكب مع قدوم شهر رمضان المبارك، وهو بمثابة رسالة إيجابية للمجتمع، ليري ويشاهد إنجازات الطلاب، وتتويجا لجهود المعلمين في شتى المجالات.

وقال الدكتور أشرف سرج المشرف العام على المعرض، إن المعرض يضم مشروعات نادي العلوم والموهوبين والمركز الاستكشافي للعلوم ومشاريع المدرسة المنتجة، والمشاريع التي تمثل نتاج بروتوكول التعاون مع شباب جمعيتي ومنتجات "أهلا رمضان"، وتدوير المخلفات وزراعة أسطح المدارس، ومعارض منتجات رياض الأطفال، وغيرها التي تمثل نتاجا لإبداع الطلاب والمعلمين والموجهين العموم والموجهون الأوائل بالإدارات التعليمية المختلفة.

وأشار المهندس الصادق السيد إلى أن أجنحة التعليم الفني في المعرض تضم جناح الملابس الجاهزة، ومنتجات نجارة الأثاث والميكانيكا والإلكترونيات والمنتجات الزراعية، التي تضم الحاصلات الزراعية والبساتين والنحل والزينة والألبان بمنتجاتها، التي تمثل حصاد مجهود طلابي، وإبداع معلمي التعليم الفني.

وعقب المعرض تابع المحافظ العروض الرياضية التي أشرف عليها توجيه عام التربية الرياضية، والتي تضمنت عروض إدارات الخانكة والخصوص لرياض الأطفال والفنون الشعبية لإدارة الخانكة، وعرض مدرسة الشهيد صبري البيجاوي بإدارة قها، والحاصل على المركز الأول للعروض الرياضية على مستوي الجمهورية.