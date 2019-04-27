يحتفل المصريون، بعد غد، بأعياد شم النسيم، ويحرص كثيرون على الخروج في رحلة نيلية للاستمتاع بجمال الطقس، وتستعرض "الوطن" خطوات عليك اتباعها عند استخدامك للوحدات النيلية، وفقًا لما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، والتي جاءت على النحو التالي:

1- لا تخاطر بحياتك وتستقل الوحدات النيلية غير المخصصة لنقل الأفراد أو القوارب المتهالكة غير الصالحة للاستخدام.

2- عند استخدامك المعديات التي تنقل السيارات والأفراد خاصة من شرق النيل إلى الغرب أو العكس لا تنتظر داخل السيارة وقم بالنزول منها لحين الوصول.

3- توخى الحذر عند استخدام الوحدات النيلية في مواسم الرياح في فصل الشتاء ورياح الخماسين حيث تكون معرضة لأخطار الانقلاب.

4- أبلغ عن المعديات والوحدات النيلية التي لا تلتزم بالحمولة المقررة ولا تخاطر باستخدامها.

5- في حالة نشوب حريق داخل الوحدة النيلية التزم الهدوء وقم بتنفيذ تعليمات المشرفين، وقم بالمعاونة إذا كان بإمكانك ذلك ولا تكن سببًا في تعطيل إجراءات المتخصصين.

6- في حالة ملاحظة حدث غير معتاد على سطح الوحدة النيلية مثل (حريق– ميل بجسم الوحدة.. إلخ) قم بإبلاغ طاقم المركب على الفور.

7- لا بد أن تكون ملمًا بأرقام الطواريء مثل: الإسعاف 123، والمطافئ: 180، والنجدة 122.