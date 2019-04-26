بحلول أعياد الربيع كل عام، يتجه المواطنون إلى الحدائق والمنتزهات بمختلف محافظات مصر، بعد تجهيز الطعام الخاص بهذا اليوم "الفسيخ والرنجة"، للاستمتاع بجمال الخضرة والزهور والهواء الطلق في فصل الربيع، ولكن هذا العام يبدو أن الطقس يريد أن يُفسد احتفال المصريين، بدرجة حرارته العالية.

محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقع أن البلاد ستشهد ارتفاعا ملحوظًا في درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة، تصل ذروتها الإثنين -يوم شم النسيم- المقبل بدرجة حرارة 34 درجة مئوية على القاهرة، مع استمرار نشاط الرياح غير المثير للرمال والأتربة خلال الأيام المقبلة.

وخلال مداخلة هاتفية على شاشة "الفضائية المصرية"، نصح "شاهين" المواطنين بتخفيف الملابس مع ارتفاع درجات الحرارة، ولكن الحذر من انخفاضها في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.