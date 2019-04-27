قال المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بعيد شم النسيم.

وأكد أنه جرى تزويد الشواطئ العامة والبالغ عددها ثلاثة شواطئ بالخيام والمظلات وكافة الخدمات والانتهاء من أعمال صيانة الحمامات بها لاستقبال آلاف السائحين الذين يترددون على المدينة في مثل هذه المناسبة كل عام.

وأوضح أن نسبة الإشغال السياحي بالمدينة تخطت 69% في القرى والمنتجعات السياحية بينما بلغت 100% في الفنادق التي توجد داخل المدينة حيث يوجد إقبال كثيف من قبل المصريين.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المنية لتأمين الاحتفالات.