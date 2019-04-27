يقدم برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقته وزارة التضامن الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا وهي الأسرة، الطفل، المرأة، ذوي الإعاقة، المسنين والشباب.

وتنشر "الوطن"، الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على دعم من برنامج تكافل وكرامة.

تتمثل شروط الاشتراك في البرنامج في الآتي

- أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الـ18 عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

- تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا، أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل، أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

وتتضمن المستندات المطلوبة للاشتراك في البرنامج ما يلي

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 عامًا فأكثر.

- صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة من شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة من إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة من شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.