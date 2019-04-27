قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ مصر لديها سوقا كبيرا وتعدادا ضخما، موضحا أنّ العالم يتطلع لتجربة مصر، نظرا لتعقيدها المتعلق بالأعداد وبواقعنا الاقتصادي والاجتماعي، كما أنّ الشركات العالمية تتطلع لمعرفة خطة مصر للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، لأن هذا يمثل بالنسبة للشركات فرصة ضخمة، لذلك حظيت كلمة مصر باهتمام كبير.

وأضاف طلعت خلال حواره مع دينا سالم على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ الصين دولة لها تجربة في التقدم التكنولوجي، ويجب أنّ ينظر لها باحترام شديد، لافتا إلى مناقشة كبرى الشركات الصينية لجذب الاستثمارات، لإنشاء مراكز تدريب وبحث وتطوير لها في مصر، للاستفادة من التجربة الصينية للتصنيع.

وزاد وزير الاتصالات أنّ مصر منفتحة على كل المدارس والدول، ولا يمكن أنّ يكون السوق المصري حكرا على دولة أو شركة، لكن هذا الانفتاح على الدول يستلزم عقد مباحثات مع الصين والدول المتقدمة، ولا يمكن الانغلاق على شركة أو دولة بعينها.

ولفت طلعت إلى أنّ العلاقات المصرية الصينية تشهد نموا متصاعدا، ظهر في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي فور وصوله للصين، ما يعكس أهمية مصر الاستراتيجية في الصين، والاهتمام بزيارة الرئيس السيسي والوفد المرافق له.