شكل المجلس الأعلى للإعلام، لجانا، لرصد مخالفات الأعمال الفنية في رمضان، خاصة الأعمال الدرامية.

وقال مصدر مطلع، فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"الوطن"، أن لجان الرصد ستتابع على مدار الساعة كل الأعمال المعروضة على القنوات التليفزيونية لكتابة تقارير بأية مخالفات قد ترتكبها القنوات من خلال برامجها أو مسلسلاتها أو حتى إعلاناتها.

وأشار المصدر إلى تسليم هذه التقارير للجنة الدراما التابعة للمجلس، برئاسة مجدي لاشين، عضو المجلس، التي سترفع توصيات بالعقوبات المناسبة تجاه تلك المخالفات، موضحا أنه سيصدر خلال أيام قرار بتشكيل اللجنة والتي ترشح لعضويتها حتى الآن كل من النقاد خيرية البشلاوي وايمن عزب ومسعد فودة، بالإضافة إلى عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وكان المجلس الأعلى للإعلام، قد أصدر بيانا تحذيريا، في وقت سابق اليوم، طالب فيه القنوات بالالتزام بالهوية المصرية وروحانيات شهر رمضان، مؤكدا تفعيله قرار الغرامة 250 ألف جنيه على كل لفظ فاحش.