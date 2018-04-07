دراما «الأعلى للإعلام» تطالب بمعاقبة الأعمال الفنية الرمضانية المخالفة للضوابط

طالبت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة تفعيل العقوبات على الأعمال الدرامية الرمضانية المخالفة خلال شهر رمضان المقبل، فضلاً عن ضرورة مراعاة الدراما لتقاليد المجتمع، كما أوصت اللجنة بدراسة المقترح الخاص بعدم عرض أى مادة درامية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية.

ولفتت اللجنة، فى تقرير لها قدمته للمجلس، إلى أن الملاحظات التى تضمنتها التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتقييم الأعمال الرمضانية تنصب على مدى التزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية بالأعمال سواء فى برامج أو مسلسلات أو حوارات أو إعلانات.

«اللجنة» توصى بعدم عرض أى عمل دون الحصول على تصريح الرقابة.. ومنتجون: لا نريد عراقيل

وأكدت اللجنة أنها لا تختص بالنواحى الفنية الإبداعية ولكن تختص بمدى خلوها من الألفاظ البذيئة والعنف غير المبرر والحض على الكراهية والأمور المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين وفقاً لما نص عليه الدستور المصرى، وقالت اللجنة فى تقريرها «إعمالاً لقانون حماية الملكية الفكرية والأدبية فإن اللجنة توصى بأن يقوم المجلس بإصدار توجيه إلى جميع القنوات التليفزيونية بضرورة وضع اسم المؤلف واسم المخرج باعتبارهما صاحبىْ الحقوق الفعلية فى المصنف الفنى على أى مواد تعرضها للتنويه أو الدعاية للأعمال الدرامية».

وعلّق المنتج ممدوح شاهين على توصية لجنة الدراما بعدم عرض أى مادة درامية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة على المصنفات الفنية قائلاً «مرحباً بالقرار ولسُت متضرراً منه كشركة منتجة»، وطالب «شاهين» بأن يلتزم المجلس بتطبيق ذلك على جميع المسلسلات المعروضة خلال الشهر الكريم.

وقال المنتج محمد العدل «أنا ضد الرقابة فى المقام الأول، وأن الشاشات تلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية بالأعمال المعروضة دون وجود فروض عليها، والمجلس الأعلى للإعلام لن يستطيع أن يفعل ذلك لعدة أسباب أهمها أن معظم الأعمال الدرامية تدخل الموسم دون الانتهاء من تصوير المشاهد كاملة، إضافة إلى أن ميزانية معظم المسلسلات قلّت وبالتالى عدد المسلسلات أصبح أقل وكل هذا يعيق سوق الدراما، ولا يحتاج الأمر إلى إضافة عراقيل أكثر تحُجم من الفن وصناعة الدراما».