أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، خطابًا إلى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للتحقيق، فيما نسب للمعلق الرياضي مدحت شلبي أثناء تعليقه على مباراة الزمالك وبيراميدز، الثلاثاء الماضي.

وطالب المجلس، في خطابه من الهيئة الوطنية للإعلام موافاته بنتيجة التحقيق حتى يتسنى له اتخاذ القرار المناسب.

وأوصت، في وقت سابق اليوم، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة الإذاعي والناقد فهمي عمر بوقف المعلق مدحت شلبي حتى نهاية الموسم.

ورفعت اللجنة التي تتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توصيتها إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، مؤكدة أن شلبي الذي علق على مباراة بقناة النيل للرياضة الثلاثاء الماضي تلفظ بألفاظ لا يجب أن تخرج من معلق كبير مثله خاصة عقب إحراز علي جبر لاعب نادي بيراميدز هدفا في مرمى الزمالك قائلا "هدف في الشباك العذراء.. ولا خلي العذارء دي ليوم الخميس" وهو يوم زفاف علي جبر.

وأوضحت اللجنة في توصيتها، أن مواقع "السوشيال ميديا" تسائلت حول ما إذا كان المجلس سيعاقب على هذه المخالفة لذا توصي اللجنة بايقاف المعلق حتى نهاية الموسم.

وكانت نقابة الإعلاميين، قد اتخذت قرارًا مماثلا الخميس الماضي بوقف مدحت شلبي عن التعليق حتى نهاية الموسم.