كرمت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة، اليوم، 385 باحثًا وأستاذًا وأسر المتوفين والحاصلين على جوائز التميز الإداري، حيث تم تكريم 45 عاملًا من المحالين على المعاش، و10 من العاملين المتوفين، و19 من أعضاء هيئة التدريس المحالين على المعاش، وتكريم 7 أعضاء هيئة تدريس متوفي.

كما تم تكريم 3 أعضاء هيئة تدريس حاصل على جائزة الجامعة التشجيعية، و3 أعضاء هيئة تدريس حصلوا على جائزة الجامعة لأفضل رسالة ماجستير، و3 أعضاء هيئة تدريس حصلوا على جائزة الجامعة لأفضل رسالة دكتوراه و151 عضوًا من هيئة التدريس الحاصلين على جوائز النشر، و6 من العاملين الحاصلين على جائزة الجامعة للتميز الإدارى، شهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن مشوار تطوير الجامعة. المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ العميد سامح الطنوبي و\ محمود بكرى رئيس مجلس إدارة صحيفة الأسبوع وعدد من اعضاء مجلس النواب .