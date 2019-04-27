قال الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفرالشيخ، إن الجامعة لها تأثير اقتصادي واجتماعي، حصلت على تصنيف متقدم في مجلة "التايمز" الأمريكية، وهو ما جعلها تتمتع بمكانة متميزة بين جامعات مصر.

جاء ذلك اليوم، خلال عيد الجامعة الـ13 بحضور عمداء جامعة كفرالشيخ السابقين والحاليين، والعقيد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب، وعدد كبير من الطلاب والطالبات.

وتابع، "القمري"، خلال الاحتفالية، أنه لابد من مراجعة المناهج التعليمية بالجامعات، حتى لاتخرج أجيال غير مرتبطة بسوق العمل، ولابد من إعادة الهيكلة في بعض البرامج التدريسية التقليدية، وتوفير فرص تعليم ذكي، وهو ما جعلهم ينشئون كلية الذكاء الصناعي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

واختتم "القمري" كلمته بتوجيه الشكر للدكتور فوزي تركي رئيس جامعة كفرالشيخ السابق، وجميع العاملين بالجامعة، كما شهدت الاحتفالية فيلم تسجيلي، عن مشوار تطوير الجامعة، وكذلك تكريم عمداء الجامعة السابقين والعاملين.