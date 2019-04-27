رحب الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، بضيوفها في احتفالها بعيدها الـ13، مؤكدًا أنه في مثل هذا اليوم من كل عام ، نلتقي دائمًا على خير احتفالًا واحتفاء بأصحاب العطاء وشركاء النجاح المتميزين علميًا وإداريًا الفائزين بجوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والفائزين بجوائز النشر الدولي والتميز الإداري وجوائز الدولة، وتقديرًا ووفاء للزملاء أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

وقال القمري، إن هؤلاء قدموا جهدهم وعلمهم لهذه الجامعة الفتية فأدوا الأمانة وأكملوا مشوارهم الوظيفي بإخلاص وأسهموا في بناء وتميز هذه الجامعة وعلو شأنها حتى أصبحت منارة شامخة للعلم والمعرفة والإبداع إرساءً لمبدأ التقدير والعرفان بالجميل لأهل العطاء.

وأكد أن تكريم أسر المتوفين أثناء الخدمة وفاء لعطائهم وتقديرًا لإخلاصهم، وإن كان هؤلاء المتوفين قد غادروا المكان، فلم يغادروا المكانة في قلوبنا، وندعو الله لهم الرحمة والمغفرة.

جاء ذلك خلال احتفال الجامعة بعيدها الـ13، بحضور العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.