شهدت رحلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الصين، مجموعة من اللقاءات المهمة مع زعماء الدول وبعض المباحثات مع رجال الأعمال، على هامش مشاركته بفاعليات الدورة الثانية لمنتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي"، والتي تهدف لإحياء طرق التجارة القديمة عن طريق إنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، من أجل بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية لربط قارات آسيا بأوروبا وأفريقيا.

ففي اليوم الأول من تواجد الرئيس بمدينة بكين، والذي تزامن مع عيد تحرير سيناء 25 أبريل، التقى السيسي، مع رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانج يانج، كما استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بمقر إقامته في مستهل نشاطه خلال زيارة العاصمة الصينية بكين.

وبعد لقاء الرئيس مع حاكم إمارة دبي ورئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بدأت مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينج، ورئيس وزرائها لي كه تشيانج، فضلا عن لقاءات مع عدد من المسؤولين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني، للحديث حول مشروعات عدة مشتركة بين كلا من مصر والصين.

وفي اليوم الثاني من تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصين، التقى بنظيره البرتغالي مارسيلو دي سوزا، ورئيس الاتحاد السويسرى أوَلي ماورَر، حيث تباحث الرئيس معهما بشأن بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، ومنها المتعلق بالمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، وما توفره من إمكانات ضخمة استثمارية تفتح الباب أمام التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

كما شارك السيسي، في مأدبة العشاء الرسمية، التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ، ملتقيا على هامشها عدد من الرؤساء والقادة، فيما عقد قمة ثنائية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، متطرقين خلال اللقاء للحديث عن التعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة التي سيجرى البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى اجتماعه مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني. وفي يومه الثالث، شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، باجتماعات المائدة المستديرة لزعماء ورؤساء حكومات 40 دولة مشاركة في قمة منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي، والتي ألقى خلالها كلمة عن المبادرة التي يتجمعون حولها، قائلا إن "نتائج القمة الحالية لمبادرة الحزام والطريق، ستوفر آفاقا جديدة مشرقة لبلادنا وشعوبنا، في مواجهة الواقع المتقلب للاقتصاد العالمي، الذي وإن كان يتيح فرصا إيجابية، إلا أنه يفرض بالقدر نفسه تحديات عديدة، خاصة أمام الاقتصادات الناشئة".

وأكد الرئيس، خلال كلمته بالمائدة المستديرة، أهمية التحرك بشكل جماعي، لوضع ما تم التوافق عليه في الإطار التنفيذي، من أجل بناء وصياغة واقع ومستقبل أفضل لشعوب العالم وللأجيال القادمة.

كما التقى الرئيس، برئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، في مقر إقامته بالعاصمة الصينية بكين، متطرقا اللقاء لآخر تطورات التحقيقات الجارية في قضية الطالب الإيطالي "ريجيني"، حيث أبدى الرئيس دعمه الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في البلدين للكشف عن ملابسات القضية، والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.