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نشأت الديهي: السيسي يسعى لتسويق محور قناة السويس في بكين

نشأت الديهي: السيسي يسعى لتسويق محور قناة السويس في بكين

"الأرصاد": طقس الأحد شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

"الأرصاد": طقس الأحد شديد الحرارة نهارا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

قبل شم النسيم.. إقبال متوسط على "الفسيخ والرنجة" في القليوبية

قبل شم النسيم.. إقبال متوسط على "الفسيخ والرنجة" في القليوبية

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"سيناريو كل عيد عمال".. مطالب وشكاوى جديدة أمام المسؤولين

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المصري المتهم بإهانة "شيعة البحرين" لا يحمل جنسية أخرى وزار القاهرة من أسبوع

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