أعلن جهاز مدينة الشيخ زايد، الانتهاء من تنفيذ حديقة الشيخ زايد المركزية، ومن المقرر افتتاحها رسميا أمام الجمهور خلال الأيام المقبلة.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، لـ"الوطن"، افتتاح الحديقة رسميا، يوم الخميس 23 مايو المقبل، والذي يوافق يوم 18 من شهر رمضان المبارك.

وقال "إبراهيم" إنه تم تحديد سعر التذكرة بـ25 جنيهًا لجميع الفئات، على أن تفتح الحديقة أبوابها أمام الجمهور من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً، ولن يكون هناك مواعيد استثنائية لشهر رمضان.

وأضاف نائب رئيس زايد، أن الحديقة تشتمل على 5 مداخل رئيسية، بالإضافة إلى عدد من البوابات الفرعية، كما تحتوي على عدد من مطاعم والكافيتريات الموزعة على الحديقة، بالإضافة إلى ممرات المشاه والأماكن المخصصة للأطفال وبحيرات صناعية، ونوافير مضيئة، وشلالات مياه متنوعة، وأكشاك، ودورات مياه، ومبنى إدارة، ومواقف انتظار للسيارات.