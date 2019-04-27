نشأت الديهي: السيسي يسعى لتسويق محور قناة السويس في بكين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبادرة "الحزام والطريق" بالعاصمة الصينية بكين، تُعد تسويقا لمنطقة محور قناة السويس الاقتصادية، موضحًا أن السيسي يحلم أن تُصبح كمنطقة "هونج كونج" الصناعية.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، أن الرئيس السيسي ركز خلال الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماعات الخاصة بمبادرة "الحزام والطريق"، على مشروعات البنية التحتية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية.

واستطرد: "اشتغلنا على البنية التحتية في مصر بالشكل الذي يستحق أن يظهر للعالم".

وشهدت رحلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الصين، مجموعة من اللقاءات المهمة مع زعماء الدول وبعض المباحثات مع رجال الأعمال، على هامش مشاركته بفعاليات الدورة الثانية لمنتدى "الحزام والطريق للتعاون الدولي"، والتي تهدف لإحياء طرق التجارة القديمة عن طريق إنشاء الحزام الاقتصادي لكل من طريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، من أجل بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية لربط قارات آسيا بأوروبا وأفريقيا.