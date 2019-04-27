يصادف، اليوم، الاحتفال باليوم العالمي للطبيب البيطري، والذي يوافق السبت الأخير من شهر أبريل من كل عام حسب قرار الاتحاد العالمي للأطباء البيطريين (WVA) في بلجيكا منذ عام 2000 ومنظمة صحة الحيوان (OIE)، والذي أنشئ بهدف التوعية بمهنة الطب البيطري في خدمة المجتمع والحفاظ على الصحة العامة وتنمية الاقتصاد.

وتستعرض "الوطن" جمعيات الرفق بالحيوان الموجودة في مصر على النحو التالي:

فريق إنقاذ الحيوانات في القاهرة

وفريق إنقاذ الحيوانات في القاهرة – Cairo Animals Rescue Team C.A.R.T هي جمعية مهتمة بإنقاذ الحيوانات الأليفة في مصر وتوفير مأوى مناسب لها، كما تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الرفق بالحيوان وكيفية الرعاية بالحيوان في مصر، وتقدم الجمعية التوعية والأنشطة المختلفة الخاصة برعاية الحيوانات.

الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان

هي جمعية غير ربحية تهدف إلى حماية وإنقاذ الحيوانات في مصر، كما تهدف إلى تحسين البيئة العامة للحيوانات وتوفير الظروف الملائمة لرعاية الحيوان في مصر، وزيادة الوعي العام بأهمية الرفق بالحيوان والتوعية بحقوقة من خلال متطوعين قادرين على إيصال رسالة الجمعية.

جمعية سبير للرفق بالحيوان

جمعية سبير تم تأسيسها منذ عام 2001 لحماية حقوق الحيوان في مصر، وتهتم "سبير" بالاتصال مع المجتمع من خلال برامج التوعية بحقوق الحيوان، وتهدف الجمعية بشكل أساسي لزيادة الوعي العام بأهمية الحيوان وأهمية الرفق بالحيوان في مصر.

ايسما – الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان

ايسما هي أحد أشهر وأعرق جمعيات الرفق بالحيوان في مصر، حيث أخذت على عاتقها الاهتمام بالحيوان وتوفير البيئة الملائمة للحيوان في مصر، كما تهتم برعاية الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات التي لا تجد الظروف الملائمة في البيئة المصرية، تم إنشاء الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان في أواخر عام 2007.