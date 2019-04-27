بالصور| إحباط تهريب 28 عملة معدنية أثرية في مطار برج العرب

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، محاولة راكبة مصرية قادمة من السعودية تهريب 28 قطعة من العملات المعدنية الأثرية، وذلك بالمخالفة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 193 والخاص بإنضمام مصر لإتفاقية حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الملكات الثقافية بطرق غير مشروعه من وإلى البلاد وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

واشتبه محمود إبراهيم النجار، في الراكبة المصرية الجنسية"ح.م.ز" أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة شركة خطوط مصر للطيران القادمة من جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبتمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY أظهر وجود أجسام غريبة، تبين من الفحص الذاتي أنها عبارة عن 28 قطعة من العملات المعدنية القديمة مختلفة الأحجام والأشكال والفئات والتواريخ مخفاة بين طيات الملابس بحقيبتيها.

وأفادت الوحدة الأثرية بالمطار، بأن 9 قطع من العملات المعدنية ترجع لعصر السلطان حسين كامل وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، و12 قطعة من العملات المعدنية ترجع لعصر الملك فؤاد الأول و7 عملات ترجع لعصر الملك فاروق الأول.

وقرر محمود فرغلي، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 25 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي الأنصاري، رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على جمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.