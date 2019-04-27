قبل شم النسيم.. إقبال متوسط على "الفسيخ والرنجة" في القليوبية

شهدت محافظة القليوبية، خلال الأيام الجارية، إقبالًا متوسطًا على شراء الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة وغير المملحة رغم ارتفاع أسعاره، احتفالًا بأعياد الربيع وشم النسيم، وتعد من العادات المصرية الأصيلة التي مهما كانت الظروف لا يقدر المصريين أن يتخلوا عنها خلال احتفالاتهم كل عام.

وأكد عدد كبير من تجار الأسماك المملحة في الإسكندرية، ارتفاع أسعار الرنجة والفسيخ والسردين قبل أيام من أعياد شم النسيم، حيث زادت الأسعار هذا العام بنسب تتراوح بين 45 إلى 50% عن العام الماضي حيث بلغ سعر كيلو الفسيخ 130 جنيهًا والرنجة 45 جنيهًا والسردين 40 جنيهًا.

وقال الحاج السيد الرفاعي، صاحب أشهر وأقدم محل لبيع الفسيخ والرنجة ببنها، إن الإقبال علة الشراء هذا العام منخفض للغاية قياسًا بالعام الماضي نتيجة زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسعار جاءت كالتالي: الفسيخ الصغير سعره يتراوح ما بين 80 جنيهًا إلى 85 جنيهًا والفسيخ الوسط يتراوح سعره ما بين 100 جنيه إلى 110 جنيهات، والفسيخ الكبير يتراوح سعره ما بين 120 إلى 130 جنيهًا، والسردين يتراوح سعره من 30 إلى 40 جنيهًا بحسب حجمه وأنواعه "الدلع، الوسط، والحادق"، وأن السردين "الدلع" هو الأكثر مبيعا، لأنه يصلح لكافة الأذواق وبعض فئات مرضي الامراض المزمنة.

وأشار أن الرنجة عليها إقبال متوسط من قبل المواطنين خاصة الهولندي، وهي الأكثر مبيعًا في مصر، ويتراوح سعرها ما بين 35 إلى 45 جنيهًا- بحسب حجمها.

من جهتها، أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى لمراقبة الأسواق، حيث شدد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل الصحة، على أن تعليمات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، تقضي بضرورة متابعة الأسواق وتشديد الرقابة عليها، وإعدام أي كميات أسماك فاسدة فورًا حفاظا على أرواح المواطنين.