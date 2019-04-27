هاجم الإعلامي نشأت الديهي، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، بسبب المقالات التي تنشرها وتهاجم من خلاها مصر، مستنكرًا نشرها مقالًا تتهم فيها الدولة بتصفية المعارضين.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، أن عزمي بشارة مستشار أمير قطر تميم بن حمد يعمل دائما على تأجير كُتَّاب من أجل نشر مقالات تُسيء للدولة المصرية، مؤكدًا أن قطر وأتباعها يحاولون تشكيك المواطنين في سعي الدولة للقضاء على الإرهاب.

واستطرد: "قطر تدفع الكثير من الأموال لعدد من الصحفيين لتأجيرهم من أجل كتابة مقالات مُهاجِمَة لمصر"، موضحًا أن محاولات قطر لإفساد المشهد الداخلي في مصر يأتي بسبب كونها الدولة الوحيدة التي أسقطت مخططهم.