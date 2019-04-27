كشف أيمن جورج، القبطي الذي أهدى جارته المسلمة رحلة عمره، تفاصيل الواقعة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، مع الإعلامي نشأت الديهي، حيث ذكر أنه يّعتبر جارته المسلمة مثل والدته تماما.

وأوضح جورج، أن الواقعة بدأت بدعوته لحضور حفل تكريم الأم المثالية برفقة "جارته"، وأن 3 أمهات فُزن برحلة عمرة خلال الاحتفالية، وعندما شاهد "جارته" تبكي لأنها كانت تحلم بالذهاب برحلة عمرة وعدها برحلة مماثلة.

وتابع: "لما شوفتها بتعيط قولتلها اعتبري نفسك طالعة رحلة عمرة، جارتي ديه هي أمي اللي مش ولدتني، المليان يكب على الفاضي، هي ديه مصر، الناس اتهمتني إني بعمل شو، لكن التأشيرة جت ووصلتها للمطار".