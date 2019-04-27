عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرا مصورا ترصد فيه مدى تأثير العقوبات الأمريكية على إيران وميليشيات حزب الله اللبناني بالسلب.

وبدأت صناديق التبرعات التابعة لميليشيات حزب الله تتضرر بفعل العقوبات الأمريكية على إيران، الأمر الذي دفع مسؤولين في الحزب إلى تدشين حملات في معاقله لجمع التبرعات، وفقا للتقرير.

وكان حسن نصر الله، قد قال في خطاب في مارس الماضي، إن الدعم الشعبي مطلوب، في مؤشر على واضح على أن الدعم الإيراني للحزب قد تضرر بشكل كبير بفعل العقوبات الأمريكية على إيران، حيث تعد طهران أكبر داعم مالي وعسكري لميليشيات حزب الله في لبنان، إذ قدر مسؤول أمريكي هذه المساعدات بنحو 700 مليون دولار أمريكي سنويا، حسب التقرير.

وأعلنت واشنطن قبل أسبوع أنها لن تجدد الإعفاءات التي تمكن عددا من الدول من شراء كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني، الأمر الذي يضع مزيدا من الضغط على طهران وحلفائها في المنطقة، ومن بينهم ميليشيات حزب الله.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد، وأوضح البيت الأبيض الإثنين الماضي إن "الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي 3 من أكبر منتجي الطاقة في العالم، مع أصدقائنا وحلفائنا، تلتزم تأمين ما يكفي من الإمدادات لأسواق النفط العالمية".

واعتبارا من مطلع مايو، ستواجه، الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني، وفي نوفمبر، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران وعلى كل الدول التي لا تلتزمها بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقع في 2015.

وشكل حظر بيع النفط التدبير الرئيسي، لكن الولايات المتحدة منحت يومها إعفاءات لـ6 أشهر معتبرة أن السوق العالمية لا يمكنها أن تتحمل صدمة منع بيع الخام الإيراني بشكل مفاجىء، ورغم ذلك، منحت الولايات المتحدة العراق إعفاءات لـ3 مرات كي يتمكن البلد الذي يعاني نقصا مزمنا في الطاقة من الاستمرار في شراء الغاز والكهرباء إيران، ومن المرتقب أن تنتهي المهلة في يونيو المقبل.