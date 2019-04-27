ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، وسط حضور آلاف الأقباط وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة أبرزهم المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وخرج البابا بصحبة الأساقفة يتقدمه "زفة الشمامسة"، فيما دقت أجراس الكنيسة إعلانا لبدء القداس، واستقبل المصلون الحاضرون بكنيسة الأنبا رويس الكبرى دخول البابا بالزغاريد.

وتشهد الكاتدرائية المرقسية بالعباسية إجراءات أمنية مشددة، واستعانت وزارة الداخلية بالكلاب البوليسية والبوابات الإلكترونية لتأمين الكاتدرائية، وتم وضع الحواجز الحديدية بمحيط الكاتدرائية وخاصة من ناحية شارع رمسيس، واستعانت قوات الأمن بأجهزة كشف المعادن في تطهير الكاتدرائية ومحيطها بأكملها، وتولت الكشافة الكنسية تنظيم الاحتفالات من الداخل، فيما تولت وزارة الداخلية التأمين من الخارج، وانتشرت البوابات الإلكترونية على مداخل الكاتدرائية من كل الجوانب، وخضع الحضور لعمليات التفتيش، كما استعانت وزارة الداخلية بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.