أعلن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في مصر، خلال كلمته التي ألقاها في قداس عيد القيامة، بكاتدرائية العذراء الكاثوليك بمدينة نصر، الصلاة من أجل أن يعم السلام في العالم، ومن أجل شهداء المسلمين والمسيحيين في نيوزيلاندا ونيجيريا.

وقال إسحق، في كلمته: "نرفع صلاتنا متحدين مع البابا فرنسيس الذي يبذل كُلّ جهدٍ ليكون رسول المحبّة والسلام زارعًا الوحدة والحب والتضامن والاحترام، ونصلي من أجل أن يعمَّ السلام عالمنا المثقل بالآلام والأحزان، ونصلي من أجل جميع الشهداء ضحايا العنف والتطرف والجهل، شهداء نيوزيلاندا وعائلاتهم، وشهداء نيجيريا وعائلاتهم وكل الشهداء الذين يصعدون إلى ربِّهم وقد لا يشعر العالم بهم".

وأضاف بطريرك الكاثوليك: "نصلي من أجل مصرنا الحبيبة ورئيسنا الذي يسعى بِكُلِّ إخلاص وجهد لبناء ونهضة هذا الوطن، نلتمس من الله عزّ وجلّ أن يحفظه وأن يمده بالصحة، كما نصلي من أجل جميع المسؤولين وجنود الوطن، ورجاؤنا قوي في أن تنهض بلادنا بالمحبّة والعدل والمساواة والإخلاص، تحية وإجلالاً للأبطال في سيناء وفي كل مكان الذين يسهرونَ من أجل صيانة الأرواح والحياة، تحية لِكُلِّ أم تشعل في بيتها نور الحب والعطاء، تحية لِكُلِّ أبٍ يتفاني في تربية أولاده وخدمة وطنه، تحية لكل إنسان يجتهد لإسعاد الإنسان الآخر، تحية لكل إنسان يعمل للسلام وللتعايش وخير البشرية".

واختتم الأنبا إبراهيم إسحق كلمته بإعلان الصلاة من أجل البلاد العربية التي تعانى الحروب، قائلا: "آن الأوان للتفرغ لبناء الإنسان ومستقبله ولأجيالنا القادمة، إنَّ الأعياد هي فرصة روحيّة لكي نبادر دومأ بأعمال الخير والعطف على كُلّ إنسان. ونلتمس أن يحفظ الله شعب مصر في وحدته المقدسة وإيمانه الثابت والعميق فننعم بالسلام والعدل والمحبّة".