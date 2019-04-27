ترأس الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، مساء اليوم، قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس والشهداء في طنطا، بحضور أباء وكهنة الكنيسة وسط توافد المئات من المسيحيين.

وحرص اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، والدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، على تقديم التهنئة ومشاركة المسيحيين احتفالاتهم بعيد القيامة.

وأكد الحضور، حرصهم على مشاركة المسيحيين كافة احتفالاتهم وأعيادهم، مؤكدين عمق الترابط الذى يتمتع به المصريين جميعهم "مسلمين ومسيحيين"، وأن علاقة التآخي بين عنصري الأمة أصبحت بحق نموذجاً يحتذى به للشعوب المختلفة.