قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن أهم رسالة طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال انعقاد مبادرة "الحزام والطريق"، التي انعقدت في العاصمة الصينية "بكين" هو التشديد على أهمية التنمية والاستثمار في البنية الأساسية في أي دولة في العالم.

وأضاف "راضي"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أن الرئيس السيسي يرى أن أساس التنمية في أي دولة هو الاهتمام بالبنية الأساسية، مؤكدًا أن مصر تقوم بمشروعات ضخمة من أجل الاستثمار في البنية الأساسية، سواء في مشروعات الطاقة أو الكهرباء، أو الطرق، حيث تم إنشاء 7000 كليو طرق جديدة في مصر.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن السيسي ناشد بأن ما يتم مناقشته في المبادرة يتم ترجمته فورًا على أرض الواقع وأن يدخل في إطار الحيز التنفيذي، ويتم تحويله إلى الجهات والوزارات المختصة به كي يتم تنفيذه.

وكان الرئيس السيسي قد أكد حرصه على المشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، في العاصمة الصينية بكين آخذا في الاعتبار ما تمثله المبادرة من أهمية، إذ تهدف لتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات الشعوب في الاستقرار والرخاء.

وتمثل مصر بموقعها الاستراتيجي ووجود قناة السويس كممر مائي حيوي بها، نقطة محورية في الجانب البحري من المبادرة، وتتكامل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مبادرة "الحزام والطريق" لربط التجارة العالمية، فالمنطقة الاقتصادية تمثل مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا.

وتعد منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري "الصينية – المصرية" المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.