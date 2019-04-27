قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته في مبادرة "الحزام والطريق"، التي انعقدت في العاصمة الصينية بكين، إنه من المهم جدًا الأخذ بالتكنولوجيا الحديثة في مجالات الحياة، وكذلك إشراك الشباب في كل المبادرات.

وأضاف "راضي"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أن مصر سياستها ثابتة تمامًا في تعاملها مع كل دول العالم سواء داخل مبادرة "الحزام والطريق" أو خارجها أو خلال علاقتها الثنائية بأي دولة أخرى، أو أي إطار متعدد الأطراف، موضحًا أن سياسة مصر الخارجية، التي أرساها السيسي، تتمثل في الاحترام المتبادل مع الدول والمصلحة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وتابع: "السياسة الخارجية قائمة أيضا على الكسب المتبادل بين الطرفين لصالح الدولة وتنميتها ولصالح شعبها ورفع معيشة المواطنين"، مؤكدا أن الرئيس السيسي استعرض ما تم في مصر من تنمية على مدار الـ5 سنوات الماضية، بالتوازي مع حربه على التنظيمات الإرهابية والعمل على تثبيت أركان الدولة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد حرصه على المشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، في العاصمة الصينية بكين آخذا في الاعتبار ما تمثله المبادرة من أهمية، إذ تهدف لتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات الشعوب في الاستقرار والرخاء.

وتمثل مصر بموقعها الاستراتيجي ووجود قناة السويس كممر مائي حيوي بها، نقطة محورية في الجانب البحري من المبادرة، وتتكامل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مبادرة "الحزام والطريق"، لربط التجارة العالمية، فالمنطقة الاقتصادية تمثل مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا.

وتعد منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري "الصينية – المصرية" المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.