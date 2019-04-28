ترأس نيافة الأنبا إبرام، مطران الفيوم، القداس الإلهي لعيد القيامة المجيد، بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الفيوم، مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، وسط حضور عدد كبير من الأقباط للمشاركة في صلوات العيد.

وزار اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية وكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الفيوم، لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، بعد أن تأخر عن موعد حضوره للقداس نحو ساعة ونصف، ورافقه خلال الزيارة كل من اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، واللواء عبدالقادر النوري، سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسن موافي، السكرتير العام المساعد، والدكتور أشرف رحيل، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والمهندس أيمن عزت، رئيس مركز ومدينة الفيوم.

وحضر العظة بالقداس عدد من أعضاء مجلس النواب وصحفيين، وليلي قاسم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وحشد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، وقدم محافظ الفيوم، التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد محافظ الفيوم، أن المسلمين والمسيحيين كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة في ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعاً للسلام والمحبة.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة نبذ العنف والخلاف وتوحيد الصف وتضافر كل الجهود لنكون جميعاً يداً واحدة من أجل نشر القيم السمحة التي قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام.

ورحب مطران الفيوم، خلال كلمته بالحضور من المحافظ، ومدير الأمن، وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والصحفيين، والتنفيذيين والشخصيات العامة، مشيراً إلى أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، وأن الفرحة الأكبر أن نكون مع الله.