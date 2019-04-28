مدير "البحوث الصينية": مصر هتوفر على الصين نقل البضائع إلى أفريقيا

قال الدكتور ياسر جادالله مدير مركز البحوث الصينية بجامعة حلوان، إن مصر على علاقة متميزة جدا بالصين تدل عليها كثرة الزيارات بين الجانبين واللقاءات الرئاسية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة "الحياة": "الجانب الصيني لا يثق في أحد من المرة الأولى ويحتاج إلى فترة طويلة للثقة بالجانب الآخر، وأعتقد أن مصر حازت هذه الثقة".

وتابع: "الجانب الصيني لما بيشعر بالأمان من الجهة اللي بيتعاون معاها بيتعاون بمنتهى الجدية"، مشيرًا إلى أن هناك مصالح اقتصادية مهمة جدا للصين في مصر.

واستطرد: "مصر هتوفر على الصين نقل البضائع إلى أفريقيا وهيخليها تنتج بتكلفة أقل".