الصفحة الأولى من عدد الغد

تنشر "الوطن" في عددها الصادر غدا، "السيسي من الصين: محور القناة سيصبح مركزا عالميا ويتكامل مع مبادرة الحزام والطريق".

وحوار خاص مع وزير القوى العاملة يكشف خلاله مخاطبة الوزارة للقطاع الخاص لزيادة الأجور، ومطالبة دول عربية للعمالة المصرية، كما تقرأ ملفا خاصا بعنوان "شم النسيم.. شم الفسيخ".

وفي "الوطن الاقتصادي" تقرأ: "الحكومة تتفق مع السلاسل لتخصيص 925 ركنا لمنتجات "أهلا رمضان" و"انتهاء أزمة السيولة في القطاع العقاري.. الشركات الغذائية تتنافس لكسر الركود في رمضان".

وفي "الوطن الرياضي": "صلاح.. أسطورة الأرقام القياسية"، و"عامر حسين: تأهل الزمالك لنهائي الكونفيدرالية يحدد موعد ختام الدوري".