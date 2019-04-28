قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، في العاصمة بكين، كان ممتازًا للغاية.

وأضاف أن رئيس الصين أبدى إعجابه بالتجربة المصرية في التحول من دولة لها اضطرابات وعدم استقرار في غضون سنين قليلة إلى استقرار وتنمية وأمن ومؤشرات اقتصادية إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية والانفتاح على العالم.

وأضاف "راضي"، خلال حواره على شاشة "extra news"، أن اللقاء الذي انعقد على هامش مبادرة "الحزام والطريق"، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، قائلا: الصين شريك لمصر في مشروعات الإسكان والعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم تشييد منطقة صناعية صينة في محور قناة السويس.

وتابع:" اللقاء تضمن أيضًا تبادل وجهات النظر في بعض القضايا في المناطق المجاورة مثل اليمن وسوريا وليبيا".