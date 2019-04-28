قال الإعلامي عمرو أديب إنَّ عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية شمتوا في مرض الإعلامي شريف مدكور.

وأضاف أديب خلال حلقة السبت من برنامج "الحكاية" على "MBC مصر": "السرطان بيضرب أي إنسان ولا توجد له مقاييس.. وبيضرب بعنف".

وتساءل "هو ممكن حد يشمت في حاجة زي دي؟.

وقال الإعلامي شريف مدكور، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه اكتشف إصابته بالورم، الثلاثاء، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتًا إلى أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.

وأظهرت الفحوصات فيما بعد أن الورم الذي أصيب به شريف مدكور من النوع الخبيث وتحديدا "سرطان القولون"، وانهالت على الإعلامي الشاب الدعوات والأمنيات بالشفاء العاجل.

وبدوره، قال مدكور إنه سيجري عملية جراحية لاستئصال الورم في اليوم الثاني أو الثالث من شهر رمضان الكريم.