الزمالك ومحمد صلاح وقداس عيد القيامة.. الأكثر بحثا على جوجل

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موعد مباراة الزمالك اليوم

يدخل فى التاسعة من مساء اليوم الأحد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مواجهة صعبة ومن العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره الزمالك التونسى فى ذهاب دور نصف النهائى لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، فى تكرار لسيناريو نسخة 2015، التى استطاع فيها النجم حصد بطاقة التأهل، وقتها، للمباراة النهائية، بفضل فوزه ذهاباً فى تونس 5-1، وخسارته إيابا 0-3.

الزمالك بـ30 ألف مشجع أمام النجم بالكونفيدرالية

وتتجه النية لدى النجم الساحلي التونسي بإرتداء شارات سوداء في مباراة الزمالك غدًا في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، خاصة بعد الحادث الأليم الذي شهدتها منطقة السبالة من ولاية سيدي بوزيد بتونس، وخلف ذلك العديد من الضحايا والمصابين،حيث رحل 15 سيدة وإصابة 20 آخريات.

خاص.. النجم الساحلي: لدينا اقتراح بارتداء شارات سوداء في مباراة الزمالك

محمد صلاح

صعد نجمنا المصري بصفوف ليفربول، محمد صلاح لصدارة الهدافين في الدوري الإنجليزي برصيد 21 عقب هدفيه في شباك هيدرسفيلد أمس الجمعة بالدقائق 46 و83، ليفض الشراكة مع زميله السنغالي ساديو ماني، والذي سجل بدوره هدفين أيضا ورفع رصيده من الأهداف عند 20 هدف.

بالفيديو.. أفضل 5 أهداف لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

عيد القيامة

أقيمت قداسات عيد القيامة في كل الكنائس بدون احتفالات بعد قصرها على الصلوات الطقسية فقط، وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما ترأس الأنبا إبراهيم أسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، قداس العيد بكاتدرائية العذراء الكاثوليك بمدينة نصر، وترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، قداس العيد بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وترأس المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية، قداس العيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

الكنائس تصلي لمصر والسيسي وضحايا العنف خلال قداسات "عيد القيامة"

وترأس الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، مساء اليوم، قداس عيد القيامة بكنيسة مار جرجس والشهداء في طنطا، بحضور أباء وكهنة الكنيسة وسط توافد المئات من المسيحيين.

صور مطران طنطا يترأس قداس عيد القيامة بـ"مارجرجس" بحضور محافظ الغربية

وترأس الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، منذ قليل، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، وسط إجراءات أمنية مشددة، بحضور محمد مختار، أمين رئاسة الجمهورية مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بدء قداس عيد القيامة بـ"الأسقفية" بحضور مندوب عن السيسي