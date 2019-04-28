خالد الجندي: منع استخدام مكبرات الصوت في رمضان صعب تنفيذه

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن قرار وزارة الأوقاف بعدم استخدام مكبرات الصوت سوى بالأذان وخطبة الجمعة فقط، صعب تنفيذه بأرض الواقع.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن القصد من الميكروفون هو الإعلان عن أذان الصلاة وهو ما يعني الإعلان وليس الإزعاج ويجب أن يقتصر الدور على ذلك الأمر فقط، موضحًا أن استخدام الميكروفونات في صلاة التراويح خلال شهر رمضان يجب أن يكون في حيز دائرة احتياج أهل المسجد أو اهتمام أهل الحي.

واقترح الجندي، استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح بالاتفاق بين سكان المناطق دون تدخل أي جهة في المنع أو إزالة الميكروفونات أو خلافه لأنه سيؤدي إلى نتائج غير مقبولة "فيه فارق بين مطالبة العقلاء بمنع الإزعاج والضوضاء في غير الأذان أو منع الأذان.. اللي بيطالب بمنع الأذان ده مجنون".