تستعرض "الوطن" أهم فعاليات، اليوم الأحد، 28 أبريل، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

وزيرة السياحة تشارك في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي بدبي

تشارك وزيرة السياحة رانيا المشاط ووفد من القطاع السياحي (الحكومي والخاص) في فعاليات ملتقى سوق السفر العربي ATM التي تبدأ اليوم في مدينة دبى.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية

تحتفل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باليوم العالمي للملكية الفكرية، تحت شعار (للذهب نسعى: الملكية الفكرية والرياضية)، يفتتح الاحتفال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور الدكتور عمرو عبد العزيز مستشار بالمكتب الإقليمي للبلدان العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف.

بدء فعاليات الملتقى الدولي الـ10 لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربي

تبدأ فعاليات الملتقى الدولي الـ10 لاقتصاديات المناجم والمحاجر بالوطن العربي، والذي تنظمه رابطة المساحة الجيولوجية المصرية على مدى ثلاثة أيام تحت شعار (ثروتنا لدعم اقتصادنا) بدار ضيافة جامعة عين شمس.

مباراة الزمالك وفريق النجم الساحلي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، النجم الساحلي التونسي على استاد برج العرب، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.