ترامب: وسائل الإعلام "عدوة الشعب" وتنشر أخبارا كاذبة

خصص دونالد ترامب، السبت، جزءا كبيرا من خطاب ألقاه في ولاية ويسكونسين لمهاجمة وسائل الإعلام، بعيدا عن واشنطن حيث كان يجري العشاء التقليدي للصحافيين والمراسلين، الذي قاطعه الرئيس معتبرا أنه حدث "ممل".

واختار ترامب أن يتوجه إلى مدينة جرين باي في ولاية ويسكونسين ليشارك في تجمع لمؤيدي فريقه المفضل لكرة السلة، مقاطعا العشاء كما فعل في 2017 و2018.

واتهم ترامب في كلمة في هذا التجمع، وسائل الإعلام "بنشر أخبار كاذبة" ووصفها بأنها "عدوة الشعب". وقال "إنهم يزيفون". وتابع "أقول لكم، هل تعرفون ما هو السىء في الأمر؟ تقييمهم هو السيء لأن الناس لا يصدقونهم".

وفي واشنطن، قال أوليفر نوكس رئيس جمعية مراسلي البيت الأبيض الحضور في العشاء إنه لا يريد التحدث عن ترامب، لكنه دعا إلى رفض خطابه.

وكان تقليد إقامة هذا العشاء بدأ في 1921. ومنذ 1980، حضر كل الرؤساء الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء العشاء، باستثناء الرئيس رونالد ريجن في 1981، لأنه كان يتعافى من اعتداء أصيب فيه بجروح بالغة.

وفي عشاء العام 2011، استهدف الرئيس السابق باراك أوباما، ترامب الذي كان بين المدعوين بانتقادات حادة.

وهذه السنة وللمرة الأولى منذ 10 سنوات، لا يشمل برنامج العشاء أي شخصية فكاهية تسخر من الرئيس والصحفيين. فقد اختارت الجمعية مؤرخا هو رون شيرناو ليتحدث خلاله.

وترافق هجمات ترامب على الصحفيين مع الغياب شبه الكامل للقاء الصحفي اليومي للناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز. ومنذ أكثر من 70 يوما لم تحضر ساندرز إلى قاعة الصحافة الشهيرة لترد على أسئلة الصحفيين.

وهذه السنة، لم تحضر ساندرز عشاء الجمعية، خلافا لما حدث العام الماضي، بينما تلقى فريق ترامب بأكمله توجيهات برفض دعوة جمعية مراسلي البيت الأبيض.