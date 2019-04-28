أسعار الخضروات اليوم في مصر

استقرت أسعار الخضروات اليوم، الأحد في أسواق الخضار المصرية، وترصد "الوطن" لقرائها أسعار بيع بعض أنواع الخضروات كالتالي:

الخيار

وصل سعر كيلو الليمون إلى 8 جنيهات.

الكرنب

تراوح سعر الكرنب بين 10 و12 جنيهًا.

الفاصوليا

وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 15 جنيهًا.

الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي والحامي والبلدي

وصل سعر كيلو الفلفل الرومي والحامي والبلدي إلى 12 جنيهًا.

البصل الأخضر

وصل سعر حزمة البصل الأخضر إلى جنيهين.

البسلة

وصل سعر كيلو البسلة إلى 13 جنيهًا للكيلو.

البروكلي

وصل سعر كيلو البروكلي إلى 12 جنيهًا.

البطاطس

وصل سعر كيلو البطاطس إلى 6 جنيهات.

البصل

جاء سعر كيلو البصل نحو 6 جنيهات.

الفلفل الألوان

تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 35 و40 جنيهًا.

ورق العنب

وصل سعر ورق العنب بين 23 جنيهًا للكيلو.

الكوسة

وصل سعر كيلو الكوسة إلى 8 جنيهات.

الليمون

تراوح سعر كيلو الليمون بين 25 و30 جنيهًا.